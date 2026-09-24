CF Industries Holdings Aktie

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WKN: A0ES9N / ISIN: US1252691001

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CF Industries-Investment 24.09.2026 16:03:43

S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CF Industries-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in CF Industries-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit CF Industries-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die CF Industries-Anteile bei 84,21 USD. Bei einem CF Industries-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,875 CF Industries-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 432,61 USD, da sich der Wert einer CF Industries-Aktie am 23.09.2026 auf 120,64 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 43,26 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von CF Industries bezifferte sich zuletzt auf 18,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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