CF Industries Holdings Aktie
WKN: A0ES9N / ISIN: US1252691001
|Frühe Anlage
|
03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CF Industries von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden CF Industries-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 45,43 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 22,012 CF Industries-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.09.2026 auf 139,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 065,60 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 206,56 Prozent angewachsen.
CF Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CF Industries Holdings Inc
|
03.09.26
|S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CF Industries von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
31.08.26
|Verluste in New York: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
27.08.26
|S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CF Industries-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.08.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
20.08.26
|Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
|
20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: So bewegt sich der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
20.08.26
|S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CF Industries-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu CF Industries Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CF Industries Holdings Inc
|118,60
|1,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.