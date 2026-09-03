S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CF Industries von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen CF Industries-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden CF Industries-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 45,43 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 22,012 CF Industries-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.09.2026 auf 139,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 065,60 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 206,56 Prozent angewachsen.

CF Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at