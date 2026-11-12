CF Industries Holdings Aktie

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WKN: A0ES9N / ISIN: US1252691001

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Langfristige Anlage 12.11.2026 16:03:44

S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CF Industries von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in CF Industries-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades CF Industries-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das CF Industries-Papier bei 84,75 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die CF Industries-Aktie investiert hat, hat nun 117,994 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 123,24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 541,59 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 45,42 Prozent.

CF Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17,89 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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