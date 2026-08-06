S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CF Industries-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der CF Industries-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das CF Industries-Papier bei 46,19 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das CF Industries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,165 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.08.2026 auf 116,71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 252,67 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 152,67 Prozent angezogen.

Am Markt war CF Industries jüngst 18,14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at