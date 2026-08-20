S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CF Industries-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CF Industries-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das CF Industries-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 85,43 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das CF Industries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 117,055 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 19.08.2026 13 931,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 119,02 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +39,32 Prozent.

Alle CF Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at