CF Industries Holdings Aktie

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WKN: A0ES9N / ISIN: US1252691001

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CF Industries-Investition 13.08.2026 16:03:50

S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CF Industries von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in CF Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden CF Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das CF Industries-Papier bei 22,35 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das CF Industries-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44,743 CF Industries-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.08.2026 5 369,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 120,01 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 436,96 Prozent.

CF Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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