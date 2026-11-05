CF Industries Holdings Aktie

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WKN: A0ES9N / ISIN: US1252691001

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Lohnende CF Industries-Anlage? 05.11.2026 16:03:50

S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in CF Industries von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CF Industries-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades CF Industries-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen CF Industries-Anteile letztlich bei 23,11 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 43,271 CF Industries-Aktien. Die gehaltenen CF Industries-Aktien wären am 04.11.2026 4 832,54 USD wert, da der Schlussstand 111,68 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 383,25 Prozent vermehrt.

Alle CF Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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