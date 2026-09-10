S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CF Industries von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CF Industries-Aktie gebracht.

Am 10.09.2016 wurde das CF Industries-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren CF Industries-Anteile 25,00 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 400,000 CF Industries-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der CF Industries-Aktie auf 138,11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 55 244,00 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +452,44 Prozent.

Der Marktwert von CF Industries betrug jüngst 20,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at