CF Industries Holdings Aktie
WKN: A0ES9N / ISIN: US1252691001
|Profitabler CF Industries-Einstieg?
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10.09.2026 16:03:51
S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CF Industries von vor 10 Jahren verdient
Am 10.09.2016 wurde das CF Industries-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren CF Industries-Anteile 25,00 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 400,000 CF Industries-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der CF Industries-Aktie auf 138,11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 55 244,00 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +452,44 Prozent.
Der Marktwert von CF Industries betrug jüngst 20,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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