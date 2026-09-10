C.H. Robinson Worldwide Aktie
WKN: A0HGF5 / ISIN: US12541W2098
|Frühe Anlage
|
10.09.2026 16:03:51
S&P 500-Papier CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CH Robinson Worldwide von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 10.09.2016 wurden CH Robinson Worldwide-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der CH Robinson Worldwide-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 68,90 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,451 CH Robinson Worldwide-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der CH Robinson Worldwide-Aktie auf 150,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 218,36 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 118,36 Prozent vermehrt.
Der CH Robinson Worldwide-Wert an der Börse wurde auf 17,50 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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