S&P 500-Papier CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CH Robinson Worldwide von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in CH Robinson Worldwide-Aktien gewesen.

Am 10.09.2016 wurden CH Robinson Worldwide-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der CH Robinson Worldwide-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 68,90 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,451 CH Robinson Worldwide-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der CH Robinson Worldwide-Aktie auf 150,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 218,36 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 118,36 Prozent vermehrt.

Der CH Robinson Worldwide-Wert an der Börse wurde auf 17,50 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at