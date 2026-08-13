C.H. Robinson Worldwide Aktie

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WKN: A0HGF5 / ISIN: US12541W2098

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Frühe Anlage 13.08.2026 16:03:50

S&P 500-Papier CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CH Robinson Worldwide von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in CH Robinson Worldwide-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das CH Robinson Worldwide-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die CH Robinson Worldwide-Anteile bei 69,68 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die CH Robinson Worldwide-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 143,513 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (146,70 USD), wäre das Investment nun 21 053,39 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 110,53 Prozent erhöht.

CH Robinson Worldwide markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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