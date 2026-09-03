C.H. Robinson Worldwide Aktie
WKN: A0HGF5 / ISIN: US12541W2098
|Langfristige Anlage
|
03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Papier CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CH Robinson Worldwide von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die CH Robinson Worldwide-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen CH Robinson Worldwide-Anteile an diesem Tag bei 90,09 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die CH Robinson Worldwide-Aktie investiert hat, hat nun 111,000 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 117,22 USD, da sich der Wert einer CH Robinson Worldwide-Aktie am 02.09.2026 auf 145,20 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61,17 Prozent angezogen.
Am Markt war CH Robinson Worldwide jüngst 17,31 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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