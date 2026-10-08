S&P 500-Papier CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CH Robinson Worldwide von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in CH Robinson Worldwide-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem CH Robinson Worldwide-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die CH Robinson Worldwide-Aktie bei 70,34 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die CH Robinson Worldwide-Aktie investierten, hätten nun 14,217 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 921,81 USD, da sich der Wert einer CH Robinson Worldwide-Aktie am 07.10.2026 auf 135,18 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 92,18 Prozent.

CH Robinson Worldwide erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at