C.H. Robinson Worldwide Aktie

C.H. Robinson Worldwide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HGF5 / ISIN: US12541W2098

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Langfristige Anlage 22.10.2026 16:03:46

S&P 500-Papier CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel hätte eine Investition in CH Robinson Worldwide von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in CH Robinson Worldwide gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das CH Robinson Worldwide-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das CH Robinson Worldwide-Papier bei 85,33 USD. Bei einem CH Robinson Worldwide-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,172 CH Robinson Worldwide-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des CH Robinson Worldwide-Papiers auf 140,95 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 165,18 USD wert. Das entspricht einem Plus von 65,18 Prozent.

Zuletzt verbuchte CH Robinson Worldwide einen Börsenwert von 16,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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