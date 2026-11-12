C.H. Robinson Worldwide Aktie

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WKN: A0HGF5 / ISIN: US12541W2098

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CH Robinson Worldwide-Performance im Blick 12.11.2026 16:03:44

S&P 500-Papier CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein CH Robinson Worldwide-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren CH Robinson Worldwide-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Die CH Robinson Worldwide-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der CH Robinson Worldwide-Anteile betrug an diesem Tag 152,99 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das CH Robinson Worldwide-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,654 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des CH Robinson Worldwide-Papiers auf 133,76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 87,43 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 12,57 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von CH Robinson Worldwide belief sich zuletzt auf 14,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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