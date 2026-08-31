Charles River Laboratories International Aktie
WKN: 939391 / ISIN: US1598641074
|Charles River Laboratories International-Anlage im Blick
|
31.08.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Charles River Laboratories International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Charles River Laboratories International von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Charles River Laboratories International-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Charles River Laboratories International-Papier bei 206,82 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Charles River Laboratories International-Aktie investiert, befänden sich nun 0,484 Charles River Laboratories International-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 140,94 USD, da sich der Wert eines Charles River Laboratories International-Anteils am 28.08.2026 auf 291,50 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 40,94 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Charles River Laboratories International belief sich jüngst auf 13,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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