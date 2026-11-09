S&P 500-Papier Charles River Laboratories International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Charles River Laboratories International von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Charles River Laboratories International-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Charles River Laboratories International-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 75,35 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Charles River Laboratories International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 13,271 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 479,36 USD, da sich der Wert eines Charles River Laboratories International-Papiers am 06.11.2026 auf 337,52 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 347,94 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Charles River Laboratories International bezifferte sich zuletzt auf 16,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at