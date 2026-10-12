S&P 500-Papier Charles River Laboratories International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Charles River Laboratories International von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Charles River Laboratories International-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 12.10.2016 wurde die Charles River Laboratories International-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Charles River Laboratories International-Papier an diesem Tag bei 80,69 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Charles River Laboratories International-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,239 Charles River Laboratories International-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 374,01 USD, da sich der Wert einer Charles River Laboratories International-Aktie am 09.10.2026 auf 301,79 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 274,01 Prozent erhöht.

Insgesamt war Charles River Laboratories International zuletzt 14,37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at