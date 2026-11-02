Charles River Laboratories International Aktie
WKN: 939391 / ISIN: US1598641074
|Frühes Investment
|
02.11.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Charles River Laboratories International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Charles River Laboratories International von vor 5 Jahren verloren
Die Charles River Laboratories International-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Charles River Laboratories International-Anteile an diesem Tag 431,95 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Charles River Laboratories International-Aktie investierten, hätten nun 0,232 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 30.10.2026 83,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 359,41 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,79 Prozent verringert.
Charles River Laboratories International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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