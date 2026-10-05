S&P 500-Papier Charles River Laboratories International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Charles River Laboratories International von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Charles River Laboratories International-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 401,36 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Charles River Laboratories International-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,915 Charles River Laboratories International-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 290,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 230,17 USD wert. Damit wäre die Investition 27,70 Prozent weniger wert.

Am Markt war Charles River Laboratories International jüngst 13,87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at