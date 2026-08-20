S&P 500-Papier Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Charles Schwab von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Charles Schwab-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Charles Schwab-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 30,45 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Charles Schwab-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 32,841 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 110,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 641,38 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 264,14 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Charles Schwab bezifferte sich zuletzt auf 192,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at