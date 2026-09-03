Charles Schwab Aktie
WKN: 874171 / ISIN: US8085131055
|Lukrative Charles Schwab-Anlage?
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03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Charles Schwab von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Charles Schwab-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 60,50 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Charles Schwab-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,653 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 108,24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 178,91 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 78,91 Prozent vermehrt.
Der Charles Schwab-Wert an der Börse wurde auf 187,54 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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