S&P 500-Papier Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Charles Schwab von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Charles Schwab eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Charles Schwab-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Charles Schwab-Anteile bei 64,92 USD. Bei einem Charles Schwab-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 154,036 Charles Schwab-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.08.2026 auf 108,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 638,94 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 66,39 Prozent.

Zuletzt verbuchte Charles Schwab einen Börsenwert von 184,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at