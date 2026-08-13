Charles Schwab Aktie
WKN: 874171 / ISIN: US8085131055
|Charles Schwab-Investment
|
13.08.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Charles Schwab von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Charles Schwab-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Charles Schwab-Papier an diesem Tag 74,01 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Charles Schwab-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,351 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 147,74 USD, da sich der Wert eines Charles Schwab-Papiers am 12.08.2026 auf 109,34 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 47,74 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Charles Schwab belief sich zuletzt auf 186,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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