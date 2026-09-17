S&P 500-Papier Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Charles Schwab-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Charles Schwab-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 17.09.2016 wurde die Charles Schwab-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Charles Schwab-Papier bei 30,53 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 327,547 Charles Schwab-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.09.2026 auf 105,16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34 444,81 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 244,45 Prozent.

Charles Schwab wurde jüngst mit einem Börsenwert von 186,50 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at