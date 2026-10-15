Charles Schwab Aktie

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WKN: 874171 / ISIN: US8085131055

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Rentable Charles Schwab-Anlage? 15.10.2026 16:03:55

S&P 500-Papier Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Charles Schwab-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Charles Schwab-Aktie Anlegern gebracht.

Am 15.10.2016 wurde die Charles Schwab-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Charles Schwab-Aktie bei 31,97 USD. Bei einem Charles Schwab-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,128 Charles Schwab-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 14.10.2026 302,78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 96,80 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 202,78 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Charles Schwab belief sich zuletzt auf 166,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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