Charles Schwab Aktie
WKN: 874171 / ISIN: US8085131055
|Langfristige Performance
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08.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Charles Schwab von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Charles Schwab-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 77,34 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Charles Schwab-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 129,299 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 95,58 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12 358,42 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,58 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Charles Schwab eine Börsenbewertung in Höhe von 167,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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