S&P 500-Papier Charter A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Charter A von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Charter A-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 234,79 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Charter A-Aktie investiert, befänden sich nun 0,426 Charter A-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Charter A-Aktie auf 157,44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67,06 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 32,94 Prozent gleich.

Alle Charter A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at