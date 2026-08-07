Charte a Aktie
WKN DE: A2AJX9 / ISIN: US16119P1084
|Profitable Charter A-Investition?
|
07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Charter A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Charter A von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Charter A-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 234,79 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Charter A-Aktie investiert, befänden sich nun 0,426 Charter A-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Charter A-Aktie auf 157,44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67,06 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 32,94 Prozent gleich.
Alle Charter A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Charter Inc (A) (Charter Communications)
Analysen zu Charter Inc (A) (Charter Communications)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|131,76
|-3,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.