Charte a Aktie

Charte a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJX9 / ISIN: US16119P1084

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Profitable Charter A-Investition? 07.08.2026 16:03:45

S&P 500-Papier Charter A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Charter A von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren Charter A-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Charter A-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 234,79 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Charter A-Aktie investiert, befänden sich nun 0,426 Charter A-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Charter A-Aktie auf 157,44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67,06 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 32,94 Prozent gleich.

Alle Charter A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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