S&P 500-Papier Charter A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Charter A von vor 3 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Charter A-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Charter A-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 455,73 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,219 Charter A-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 133,37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29,27 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 70,73 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Charter A eine Börsenbewertung in Höhe von 21,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at