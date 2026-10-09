Charte a Aktie
WKN DE: A2AJX9 / ISIN: US16119P1084
|Profitabler Charter A-Einstieg?
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09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Papier Charter A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Charter A von vor einem Jahr verloren
Am 09.10.2025 wurden Charter A-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Charter A-Papier bei 265,00 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Charter A-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,377 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 109,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41,38 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 58,62 Prozent gleich.
Charter A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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