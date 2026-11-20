Bei einem frühen Charter A-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Das Charter A-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Charter A-Papier bei 682,34 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,147 Charter A-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2026 19,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 133,18 USD belief. Damit wäre die Investition 80,48 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Charter A bezifferte sich zuletzt auf 22,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at