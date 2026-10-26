Chipotle Mexican Grill Aktie

Chipotle Mexican Grill für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0ESP5 / ISIN: US1696561059

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Langfristige Investition 26.10.2026 16:04:07

S&P 500-Papier Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Chipotle Mexican Grill-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Chipotle Mexican Grill-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Chipotle Mexican Grill-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 7,36 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Chipotle Mexican Grill-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 358,622 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 37 389,27 USD, da sich der Wert einer Chipotle Mexican Grill-Aktie am 23.10.2026 auf 27,52 USD belief. Mit einer Performance von +273,89 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Chipotle Mexican Grill einen Börsenwert von 34,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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