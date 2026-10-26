Chipotle Mexican Grill Aktie
WKN DE: A0ESP5 / ISIN: US1696561059
|Langfristige Investition
|
26.10.2026 16:04:07
S&P 500-Papier Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Chipotle Mexican Grill-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Chipotle Mexican Grill-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 7,36 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Chipotle Mexican Grill-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 358,622 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 37 389,27 USD, da sich der Wert einer Chipotle Mexican Grill-Aktie am 23.10.2026 auf 27,52 USD belief. Mit einer Performance von +273,89 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Chipotle Mexican Grill einen Börsenwert von 34,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chipotle Mexican Grill Inc.
|
16:04
|S&P 500-Papier Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Chipotle Mexican Grill-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.10.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
21.10.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
21.10.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
21.10.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
19.10.26
|S&P 500-Titel Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Chipotle Mexican Grill-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: Chipotle Mexican Grill mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.10.26
|S&P 500-Papier Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Chipotle Mexican Grill von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Chipotle Mexican Grill Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Chipotle Mexican Grill Inc.
|25,25
|3,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt blieb am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legte derweil zu. Die Wall Street zeigt sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.