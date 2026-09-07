Chipotle Mexican Grill Aktie
WKN DE: A0ESP5 / ISIN: US1696561059
|Profitable Chipotle Mexican Grill-Investition?
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07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Papier Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel hätte eine Investition in Chipotle Mexican Grill von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Chipotle Mexican Grill-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Chipotle Mexican Grill-Anteile bei 41,06 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 24,355 Chipotle Mexican Grill-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie auf 36,96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 900,15 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -9,99 Prozent.
Der Chipotle Mexican Grill-Wert an der Börse wurde auf 46,81 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Chipotle Mexican Grill Inc.
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