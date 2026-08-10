S&P 500-Papier Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Chipotle Mexican Grill von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Chipotle Mexican Grill-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Chipotle Mexican Grill-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 41,44 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Chipotle Mexican Grill-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,413 Chipotle Mexican Grill-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 79,13 USD, da sich der Wert einer Chipotle Mexican Grill-Aktie am 07.08.2026 auf 32,79 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 20,87 Prozent.

Chipotle Mexican Grill wurde jüngst mit einem Börsenwert von 41,47 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at