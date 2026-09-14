Chipotle Mexican Grill Aktie
WKN DE: A0ESP5 / ISIN: US1696561059
|Hochrechnung
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14.09.2026 16:03:46
S&P 500-Papier Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Verlust hätte ein Chipotle Mexican Grill-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Chipotle Mexican Grill-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 38,72 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 258,248 Chipotle Mexican Grill-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 36,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 348,59 USD wert. Damit wäre die Investition 6,51 Prozent weniger wert.
Insgesamt war Chipotle Mexican Grill zuletzt 45,69 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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