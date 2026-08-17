Chipotle Mexican Grill Aktie
WKN DE: A0ESP5 / ISIN: US1696561059
|Chipotle Mexican Grill-Investment im Blick
|
17.08.2026 16:03:30
S&P 500-Papier Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Chipotle Mexican Grill von vor 3 Jahren eingebracht
Die Chipotle Mexican Grill-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Chipotle Mexican Grill-Papier an diesem Tag bei 36,97 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 27,048 Chipotle Mexican Grill-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 33,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 906,12 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 9,39 Prozent verkleinert.
Alle Chipotle Mexican Grill-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 42,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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