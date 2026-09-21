Chipotle Mexican Grill Aktie
WKN DE: A0ESP5 / ISIN: US1696561059
|Lukratives Chipotle Mexican Grill-Investment?
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21.09.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Chipotle Mexican Grill von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das Chipotle Mexican Grill-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 37,95 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,635 Chipotle Mexican Grill-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.09.2026 88,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,43 USD belief. Damit wäre die Investition 11,91 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von Chipotle Mexican Grill belief sich zuletzt auf 42,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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