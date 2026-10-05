Chipotle Mexican Grill Aktie

Chipotle Mexican Grill für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0ESP5 / ISIN: US1696561059

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Lukrative Chipotle Mexican Grill-Anlage? 05.10.2026 16:03:41

S&P 500-Papier Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Chipotle Mexican Grill von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Chipotle Mexican Grill-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Chipotle Mexican Grill-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 41,76 USD. Bei einem Chipotle Mexican Grill-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 239,464 Chipotle Mexican Grill-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie auf 32,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 749,04 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 22,51 Prozent verringert.

Chipotle Mexican Grill wurde am Markt mit 40,99 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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