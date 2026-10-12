S&P 500-Papier Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Chipotle Mexican Grill von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Chipotle Mexican Grill-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Chipotle Mexican Grill-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Chipotle Mexican Grill-Anteile an diesem Tag 35,87 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Chipotle Mexican Grill-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,788 Chipotle Mexican Grill-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 31,59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 88,06 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,94 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Chipotle Mexican Grill eine Börsenbewertung in Höhe von 39,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at