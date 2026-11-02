S&P 500-Papier Chipotle Mexican Grill-Aktie: Wäre eine Chipotle Mexican Grill-Anlage vor einem Jahr inzwischen lukrativ?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Chipotle Mexican Grill-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Chipotle Mexican Grill-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Chipotle Mexican Grill-Papier bei 31,69 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Chipotle Mexican Grill-Aktie investierten, hätten nun 3,156 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 31,89 USD gerechnet, wäre die Investition nun 100,63 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,63 Prozent angezogen.

Chipotle Mexican Grill war somit zuletzt am Markt 40,40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at