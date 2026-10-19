Chubb Aktie

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WKN DE: A0Q636 / ISIN: CH0044328745

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Frühes Investment 19.10.2026 10:04:18

S&P 500-Papier Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chubb-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Chubb-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Chubb-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 158,36 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Chubb-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,315 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 359,79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 271,97 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 127,20 Prozent gesteigert.

Alle Chubb-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 138,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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