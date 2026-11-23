Chubb Aktie
WKN DE: A0Q636 / ISIN: CH0044328745
|Langfristige Anlage
|
23.11.2026 10:03:36
S&P 500-Papier Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chubb von vor 10 Jahren eingebracht
Die Chubb-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Chubb-Aktie an diesem Tag bei 110,12 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,908 Chubb-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Chubb-Aktie auf 371,63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 337,48 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 237,48 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Chubb belief sich zuletzt auf 141,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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