S&P 500-Papier Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chubb von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde die Chubb-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 110,33 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,906 Chubb-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 339,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 308,10 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 208,10 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Chubb eine Marktkapitalisierung von 131,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at