Chubb Aktie
WKN DE: A0Q636 / ISIN: CH0044328745
|Chubb-Anlage
|
17.08.2026 10:04:12
S&P 500-Papier Chubb-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Chubb-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das Chubb-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 200,04 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,999 Chubb-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 14.08.2026 auf 343,64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 717,86 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 717,86 USD entspricht einer Performance von +71,79 Prozent.
Der Chubb-Wert an der Börse wurde auf 132,76 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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