Chubb Aktie

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WKN DE: A0Q636 / ISIN: CH0044328745

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Chubb-Anlage 17.08.2026 10:04:12

S&P 500-Papier Chubb-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Chubb-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Chubb eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Chubb-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 200,04 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,999 Chubb-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 14.08.2026 auf 343,64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 717,86 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 717,86 USD entspricht einer Performance von +71,79 Prozent.

Der Chubb-Wert an der Börse wurde auf 132,76 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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