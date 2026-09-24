S&P 500-Papier Church Dwight-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Church Dwight-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 24.09.2016 wurde das Church Dwight-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Church Dwight-Aktie bei 48,14 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Church Dwight-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,077 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Church Dwight-Aktie auf 96,02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 199,46 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 99,46 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Church Dwight einen Börsenwert von 22,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at