Church & Dwight Aktie
WKN: 864371 / ISIN: US1713401024
|Frühe Investition
|
24.09.2026 16:03:43
S&P 500-Papier Church Dwight-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Church Dwight-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 24.09.2016 wurde das Church Dwight-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Church Dwight-Aktie bei 48,14 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Church Dwight-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,077 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Church Dwight-Aktie auf 96,02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 199,46 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 99,46 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Church Dwight einen Börsenwert von 22,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Church & Dwight Co. Inc.
Analysen zu Church & Dwight Co. Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Church & Dwight Co. Inc.
|83,36
|-0,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.