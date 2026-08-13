Church & Dwight Aktie

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WKN: 864371 / ISIN: US1713401024

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Hochrechnung 13.08.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Church Dwight-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Church Dwight-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Church Dwight eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Church Dwight-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Church Dwight-Anteile letztlich bei 95,99 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Church Dwight-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,042 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 101,24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,47 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5,47 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Church Dwight eine Marktkapitalisierung von 24,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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