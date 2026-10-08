Church & Dwight Aktie
WKN: 864371 / ISIN: US1713401024
|Church Dwight-Investmentbeispiel
|
08.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Church Dwight-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Church Dwight-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Church Dwight-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Church Dwight-Anteile 85,99 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Church Dwight-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 116,293 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 96,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 251,31 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,51 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Church Dwight zuletzt 22,89 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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