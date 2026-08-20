Church & Dwight Aktie
WKN: 864371 / ISIN: US1713401024
|Church Dwight-Performance im Blick
|
20.08.2026 16:04:01
S&P 500-Papier Church Dwight-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Church Dwight von vor 5 Jahren eingebracht
Das Church Dwight-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 86,02 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Church Dwight-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,625 Church Dwight-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 151,01 USD, da sich der Wert einer Church Dwight-Aktie am 19.08.2026 auf 99,01 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 15,10 Prozent gesteigert.
Alle Church Dwight-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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