Church & Dwight Aktie
WKN: 864371 / ISIN: US1713401024
|Hochrechnung
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06.08.2026 16:03:54
S&P 500-Papier Church Dwight-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Church Dwight von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Church Dwight-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Church Dwight-Papier an diesem Tag 92,50 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 108,108 Church Dwight-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Church Dwight-Papiere wären am 05.08.2026 11 204,32 USD wert, da der Schlussstand 103,64 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,04 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Church Dwight einen Börsenwert von 24,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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