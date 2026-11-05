Church & Dwight Aktie
WKN: 864371 / ISIN: US1713401024
|Performance unter der Lupe
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05.11.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Church Dwight-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Church Dwight-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das Church Dwight-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 86,80 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,152 Church Dwight-Papiere. Die gehaltenen Church Dwight-Aktien wären am 04.11.2026 129,07 USD wert, da der Schlussstand 112,03 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29,07 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Church Dwight betrug jüngst 25,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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