S&P 500-Papier Church Dwight-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Church Dwight von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Church Dwight-Aktie Anlegern gebracht.

Das Church Dwight-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Church Dwight-Anteile letztlich bei 49,55 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 201,816 Church Dwight-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 26.08.2026 auf 102,86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 758,83 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 107,59 Prozent angezogen.

Church Dwight wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,33 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at